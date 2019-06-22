В Дубенском районе горел заброшенный дом

В Дубенском районе произошло возгорание заброшенного дома.

В ночь на 22 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Красино. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенный дом. Площадь распространения пламени составляла 50 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru