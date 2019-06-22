Житель Торбеево два раза ударил ножом своего соседа из-за нравоучений

В Торбеево был заключен под стражу 45-летний местный житель, который два раза ударил ножом своего 40-летнего соседа.

Вечером 20 июня 45-летний житель Торбеево, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился во дворе многоквартирного жилого дома. Мужчина возмутился тем, что 40-летний сосед принялся напоминать ему о правилах морали и нравственности. В порыве негодования 45-летний гражданин взял из дома кухонный нож и два раза ударил им соседа в область груди и сердца.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

45-летний гражданин был задержан. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф