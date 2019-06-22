В Чамзинском районе из-за чумы вымерли раки

В Чамзинском районе инфекционная болезнь стала причиной гибели раков.

Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что в водоёме, расположенном возле села Пичеуры, произошла массовая гибель рыбы и раков. Один из местных жителей предположил, что указанный водоём был отравлен из-за того, что трактористы, обрабатывающие поля, промывали в нём бочки.

В ходе проверки совместно с представителями Средне-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» было установлено, что имела место гибель только раков.

В пробах воды содержание токсичных элементов не превысило допустимую норму. В пробах погибших раков содержание пестицидов и токсичных элементов также было в пределах нормы. Гибель популяции раков произошла по причине особой инфекционной болезни (рачья чума).

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Источник: prokrm.ru