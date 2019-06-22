В Мордовии прокуратура добилась признания недействительными договоров аренды недвижимости

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительными договоров аренды помещений.

В сентябре прошлого года МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия» и ООО «АгроАльянс» заключили договоры аренды двух помещений. С целью обхода процедуры торгов в документации была указана площадь помещений, которая меньше используемой арендатором площади.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительными договоров аренды.

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Источник: prokrm.ru