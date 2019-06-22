В Краснослободске сотрудники прокуратуры проверили аптеки

В Краснослободске сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе двух аптечных пунктов.

Представителями прокуратуры было установлено, что в двух аптечных пунктах ООО «Лекарь» с нарушением температурного режима хранятся ампулы раствора для внутривенного и внутримышечного введения «Калмирекс», несколько упаковок мази для наружного применения «Нистатин», упаковки ампул «Простатилен», флаконов «Полиоксидоний» и др.

Также в одном из аптечных пунктов ООО «Лекарь» были выявлены нарушения по минимальному ассортименту лекарств, предусмотренного действующим законодательством.

К дисциплинарной ответственности были привлечены два должностных лица.

Заведующие аптечных пунктов были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

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Источник: prokrm.ru