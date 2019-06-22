32-летнего жителя Рузаевки осудили за вымогательство

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве.

В период с декабря минувшего года по март нынешнего года 32-летний житель Рузаевки звонил пострадавшему и требовал передать 10 тыс. рублей, угрожая при этом физической расправой. Кроме того, осужденный неоднократно приходил домой к матери своей жертвы и требовал от неё деньги, заявляя, что в случае отказа от предоставления денежных средств её сын будет избит. 10 апреля нынешнего года преступник пришел домой к пострадавшему, где в тот момент находилась и его мать, и продолжил высказывать свои требования, а также угрозы. Помимо этого, злоумышленник один раз ударил владельца жилья кулаком в область верхней губы.

Решением суда в отношении 32-летнего жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru