В Саранске объявили оперативное предупреждение

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 23 июня.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 23 июня на территории Саранска и других населенных пунктов республики ожидается гроза. Кроме того, на протяжении дня возможны порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи и сухие деревья. Автомобилистам не следует оставлять машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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Источник: adm-saransk.ru