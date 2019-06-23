В Саранске утонул мужчина

В Саранске утонул человек.

22 июня в ОДС ЦУКС ГУ МЧС РФ по Мордовии поступила информация о гибели мужчины в водоёме, расположенном на территории посёлка Луховка. Труп утонувшего гражданина был обнаружен в месте, которое не является оборудованным для купания.

Тело мужчины было передано сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время проводится следствие и судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что только строгое соблюдение мер предосторожности является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоёмах.

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Источник: 13.mchs.gov.ru