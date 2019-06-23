В Саранске загорелся жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло днём 22 июня на территории посёлка Пушкино. Загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 60 квадратных метров.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии сообщает о том, что в результате данного пожара пострадал один человек. В социальных сетях была опубликована информация, согласно которой рассматриваемое происшествие унесло жизнь пожилого мужчины.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru