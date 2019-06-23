В Чамзинском районе школьники посетили пожарно-спасательную часть

В пожарно-спасательной части №26 по охране Чамзинского района был организован день открытых дверей.

Указанное мероприятие посетили ученики Комсомольской школы №1. Дети узнали о нелегкой работе пожарных, познакомились с новыми образцами пожарной техники и увидели её работу на практике.

Также пожарные рассказали детям, как вести себя в летний период, напомнили правила поведения на воде и правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru