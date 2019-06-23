Два жителя Саранска подозреваются в незаконном хранении синтетических наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух местных жителей.

В Пролетарском районе города стражи порядка изъяли более 1 грамма синтетических наркотиков у 32-летнего мужчины, не имеющего постоянного места работы.

Спустя некоторое время в том же районе Саранска сотрудники правоохранительных органов изъяли 0,7 грамма синтетических наркотиков у 22-летнего молодого человека.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф