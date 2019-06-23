В Мордовии полицейские пресекли деятельность группы мошенников

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, которые подозреваются в мошенничестве при получении материнского капитала.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 50-летняя гражданка, которая являлась партнером кредитных потребительских кооперативов и занималась выдачей денежных займов под приобретение жилья на средства материнского капитала, разработала мошенническую схему, направленную на незаконное обналичивание указанных средств. Подельниками подозреваемой стали четыре человека, которые имеют опыт работы в сфере оказания риелторских услуг.

Подозреваемые нашли 26 владельцев сертификатов на материнский капитал и дешевые дома в сёлах Мордовии, а затем похитили денежные средства путем предоставления недостоверных сведений в органы власти.

50-летняя гражданка при составлении договоров купли-продажи указывала завышенную стоимость жилья, которое порой находилось в непригодном для проживания состоянии.

Сумма ущерба, причиненного деятельностью преступной группы, превысила 10 млн рублей.

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Источник: мвд.рф