Жительница Саранска, решившая купить кондиционер, была ограблена интернет-мошенниками

В Саранске 46-летняя местная жительница, решившая приобрести кондиционер, стала жертвой интернет-мошенников.

Несколько недель назад 46-летняя жительница Саранска, являющаяся индивидуальным предпринимателем, оформила на одном из сайтов заказ на покупку кондиционера и перечислила на счет продавца 22,6 тыс. рублей. Товар в оговоренные сроки женщина не получила. Сайт, на котором горожанка оформила заказ, был удален.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту данного происшествия.

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Источник: 13.мвд.рф