В Инсарском районе горело бесхозное строение

В Инсарском районе произошло возгорание бесхозного строения.
Ранним утром 22 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новлей. Загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 50 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания бесхозной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru