В Инсарском районе горело бесхозное строение

В Инсарском районе произошло возгорание бесхозного строения.

Ранним утром 22 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новлей. Загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 50 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания бесхозной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru