В Рузаевке загорелись два дачных домика

В Рузаевке произошло возгорание двух дачных домиков.

Поздним вечером 23 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Молодежной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят два дачных домика. Площадь распространения пламени составила 24 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачных домиков в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru