В Саранске 20-летний водитель легковушки сбил 8-летнего мальчика

В Саранске 8-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 23 июня недалеко от дома №22, расположенного по адресу – улица Саранская. По предварительной информации, 8-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте. В этот момент на малолетнего нарушителя совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 20-летний парень.

8-летний пострадавший был госпитализирован.

Выяснилось, что у 20-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения. Кроме того, было установлено, что регистрационный учет машины был прекращен с прошлого года, а госномера оказались заведомо подложными. В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф