В Ковылкинском районе в результате пожара погибла 65-летняя женщина

В Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого погибла 65-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 23 июня на территории деревни Васильевка. На улице Центральной загорелись надворные постройки и жилой дом №34. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 84 квадратных метра.

В результате данного пожара погибла 65-летняя женщина.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru