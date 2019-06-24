В Мордовии полицейские установили причастность заключенных к совершению мошенничества

В Мордовии несколько осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, подозреваются в совершении мошенничества.

В конце прошлого года осужденный, который отбывает наказание в исправительной колонии, расположенной в Зубово-Полянском районе, предложил другому заключенному помощь в условно-досрочном освобождении. Мать и жена последнего под указанным предлогом перечислили на банковскую карту подозреваемого более 70 тыс. рублей, но никакой помощи и даже попытки её оказать не последовало.

Ещё один осужденный подозревается в краже денег мошенническим путем у своего приятеля. 30-летний гражданин, отбывающий в настоящее время наказание в исправительной колонии, предложил своему другу 1982 года рождения, являющемуся гражданином Узбекистана, помощь при перечислении денег. Иностранец пожаловался товарищу на то, что его родственники плохо владеют русским языком и должным образом не разбираются в коммуникационных технологиях, вследствие чего имеют место для них определенные трудности при переводе денег на банковскую карту. 30-летний подозреваемый предложил перечислять денежные средства на карту его жены. Гражданин Узбекистана принял данное предложение, но деньги в итоге не попали в его руки. Подозреваемый похитил у приятеля 29 тыс. рублей.

Кроме того, полицейскими был зафиксирован факт мошенничества под предлогом продажи мобильного телефона. Осужденный, намереваясь приобрести гаджет у другого заключенного, попросил своих родственников перечислить денежные средства на банковский счет последнего. В итоге деньги были перечислены, но мобильный телефон осужденный так и не получил.

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Источник: 13.мвд.рф