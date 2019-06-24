В Мордовии обсудили медицинское обслуживание осужденных

В прокуратуре Мордовии состоялось межведомственное совещание.

21 июня первый заместитель прокурора Мордовии Александр Максимов провел межведомственное совещание по вопросам соблюдения законов при организации медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях, подведомственных территориальному органу уголовно-исполнительной системы.

В данном совещании приняли участие прокуроры, осуществляющие надзор за соблюдением законов в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, представители УФСИН РФ по Мордовии, территориального органа Росздравнадзора по Мордовии и ФКУ «Медико-санитарная часть № 13 ФСИН России».

Были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся соблюдения права заключенных под стражу и осужденных на охрану здоровья.

По итогам совещания выработан комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений в указанной сфере.

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Источник: prokrm.ru