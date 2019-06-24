В Саранске едва не сгорел суши-бар

В Саранске произошел пожар в суши-баре.

Днём 23 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Полежаева. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что в суши-баре загорелась фритюрница. Очаг возгорания был зафиксирован на кухне. Площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru