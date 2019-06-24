Несколько жителей Мордовии стали жертвами мошенников

В Мордовии несколько местных жителей были ограблены мошенниками.

Недавно 36-летний житель Саранска обнаружил на одном из сайтов объявление о скидках на бронирование жилья в курортной зоне. Мужчина перечислил на банковский счет якобы владельцев недвижимости 21,6 тыс. рублей. В итоге оказалось, что горожанин имел дело с мошенниками.

30-летняя безработная жительница Мордовии лишилась 3,5 тыс. рублей, намереваясь заказать букет цветов в одной из популярных социальных сетей.

50-летняя жительница Саранска, 42-летний мужчина, также проживающей в указанном городе, и 40-летний сотрудник одного из высших учебных заведений Мордовии лишились 135 тыс., 110 тыс. и 190 тыс. рублей соответственно, поверив мошенникам, которые представились работниками банка и попросили сообщить персональные данные.

32-летняя рабочая промышленного предприятия, расположенного в Саранске, была ограблена мошенником, пообещавшим перевести ей некий выигрыш. Женщина сообщила преступнику данные своей банковской карты вместе с кодом безопасности, а затем обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме более 12 тыс. рублей.

44-летний житель Ковылкинского района сообщил информацию о своей банковской карте мошеннику, пообещавшему оказать помощь в оформлении валютного счета. В итоге мужчина лишился 127 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф