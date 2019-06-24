В Саранске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек

В Саранске из-за пожара в многоэтажном жилом доме были эвакуированы 50 человек.

Поздним вечером 22 июня в одной из квартир девятиэтажного жилого дома №19, расположенного по адресу – улица Солнечная, вспыхнул огонь.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 50 жильцов указанного дома, среди которых было 10 детей.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь повредил квартиру на площади 4 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru