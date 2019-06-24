В Саранске обнаружили несанкционированные сливы канализационных стоков в реку Саранку

В Саранске были выявлены несанкционированные сливы канализационных стоков в реку Саранку.

Во время оперативного совещания, которое проходило в администрации Саранска, глава администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что в ходе обследования русла реки Саранки от улицы Ботевградской до юго-западной части города было обнаружено 10 несанкционированных сливов канализационных стоков с частных домов. Собственникам строений были направлены предписания об устранении нарушений. Владельцы семи построек не признали, что стоки идут от их домов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился продолжить работу по выявлению несанкционированных сбросов в реку Саранку, а также поручил забетонировать канализационные трубы, которые были обнаружены.

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Источник: adm-saransk.ru