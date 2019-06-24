В Саранске стартовала подготовка к переписи населения

В Саранске идет подготовка к переписи населения.

Перепись населения в Саранске будет проходить в период с 1 по 31 октября следующего года. Ирина Объедкина, возглавляющая департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами, говорит о том, что уже сейчас нужно принимать меры, чтобы обеспечить переписчикам максимально комфортные условия работы.

Заместитель руководителя Мордовиястата Николай Залогов отметил, что работа предстоит большая, поскольку с последней переписи населения Саранск сильно изменился. Были построены новые дома, в которых зачастую никто не проживает.

По информации «Известий Мордовии».

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