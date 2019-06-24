﻿В Саранске подорожает проезд

С 1 июля в Саранске увеличится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте.

Стоимость проезда в случае безналичной оплаты с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах будет составлять 20 рублей. При оплате наличными проезд будет стоить 21 рубль.

В настоящее время стоимость проезда в Саранске является одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. К примеру, стоимость проезда на автобусах и троллейбусах в Нижнем Новгороде составляет 28 рублей. В Саратове, Чебоксарах, Пензе и Ульяновске нет муниципальных автобусов.

По информации «Известий Мордовии».

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