В Рузаевском районе 40-летний водитель легковушки сбил 34-летнего велосипедиста

В Рузаевском районе 34-летний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 22 июня на 13-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. 40-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21440, совершил наезд на 34-летнего велосипедиста, двигавшегося впереди.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист уехал с места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении мужчины был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф