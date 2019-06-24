В Саранске столкнулись две легковушки

В Саранске по вине 19-летней девушки, управлявшей легковушкой, произошло ДТП.

Происшествие произошло в ночь на 22 июня на территории Ленинского района города. По предварительной информации, напротив дома №52, расположенного по адресу – улица Саранская, 19-летняя девушка, которая находилась за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении легковушке той же марки, вследствие чего транспортные средства.

19-летняя девушка осматривалась медиками на месте ДТП. 22-летний водитель второй легковушки самостоятельно обращался за медицинской помощью в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

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Источник: гибдд.рф