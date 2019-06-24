В Ромодановском районе в ДТП пострадала 36-летняя женщина

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 36-летняя женщина.

ДТП было зафиксировано днём 22 июня на 5-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово, Большое Игнатово и Старую Михайловку. Легковой автомобиль марки ВАЗ-21124 под управлением 41-летнего мужчины съехал с проезжей части в кювет.

36-летняя пассажирка легковушки доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

В отношении водителя легкового автомобиля были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф