Житель Чамзинки во время ссоры два раза ударил знакомого ножом

В Мордовии был заключен под стражу житель Чамзинки, подозреваемый в нанесении ножевых ранений своему знакомому.

Днём 16 июня 26-летний житель Чамзинки, находясь в Саранске, распивал алкогольные напитки в компании своего знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 26-летний молодой человек два раза ударил знакомого ножом в живот.

Ленинский районный суд города Саранска избрал в отношении жителя Чамзинки меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа текущего года.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф