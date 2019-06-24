В Мордовии завершились соревнования «Школа безопасности»

В Мордовии завершились межрегиональные соревнования под названием «Школа безопасности».

Указанные соревнования проводились в период с 16 по 21 июня на базе учебного городка учебно-методического центра ГКУ Мордовии «СУГЗ», расположенного в Большеберезниковском районе.

В ходе первого дня соревнований ребята показали себя в дисциплинах «Комбинированная пожарная эстафета», «Кросс 1 км» и «Комбинированное силовое упражнение». Второй и третий дни были посвящены поисково-спасательным работам в условиях ЧС природного и техногенного характера, а также на акватории. В ходе четвертого соревновательного дня ребята проходили «Маршрут выживания».

В младшей группе победу одержала команда из Марий Эл. В старшей группе победа досталась представителям Удмуртии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru