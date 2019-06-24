В Саранске сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Вечером 23 июня на улице Победы сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки ВАЗ-2115, за рулем которого находился 26-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же вечер на улице Марины Расковой сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-211440. За рулем транспортного средства находился 23-летний парень, который был пьян.

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Источник: гибдд.рф