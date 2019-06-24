В Саранске был задержан похититель шоколада

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 55-летний житель Большеигнатовского района, который подозревается в краже шоколада.

В вечернее время суток группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла в сетевой супермаркет, расположенный в Ленинском районе города. Работница торгового заведения сообщила стражам порядка о том, что некоторое время назад она обратила внимание на мужчину, который пытался спрятать кондитерские изделия в сумке. У кассы гражданин не предъявил сладости к оплате.

В ходе досмотра предполагаемого похитителя, которым оказался 55-летний житель Большеигнатовского района, были обнаружены шоколад и шоколадные конфеты стоимостью порядка 1,8 тыс. рублей.

Подозреваемый был передан в отдел полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia