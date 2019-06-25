В Саранске маленькая девочка целый час просидела в заблокированной машине

В Саранске ребенок на протяжении часа сидел в заблокированном автомобиле.

Изначально информация об указанном инциденте была опубликована в социальных сетях. Авто публикации утверждал, что якобы нерадивая мать заперла ребенка в машине и ушла по своим делам. На самом деле всё было иначе. Выяснилось, что женщина, управлявшая автомобилем, вместе со своей двухлетней дочкой подъехала к одному из зданий. Гражданка, оставив ключ в замке зажигания, вышла из салона и собиралась через пассажирскую дверь взять ребенка на руки. В определенный момент девочка нажала на кнопку блокировки замков. В итоге малышка оказалась в заблокированном салоне.

Женщина вызвала спасателей, которые извлекли ребенка из салона. В общей сложности девочка находилась в заблокированной машине один час.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске был задержан похититель шоколада.