В Дубенском районе грузовик вылетел в кювет

В Дубенском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 24 июня на 71-м километре трассы, соединяющей Саранск и Ульяновск. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки «МАН», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Вследствие данного ДТП никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru