В Саранске горела бесхозная постройка

В Саранске произошло возгорание заброшенной постройки.

Вечером 24 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Цыганский. На улице Сахалинской загорелась бесхозная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru