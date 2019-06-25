В Саранске мужчина откусил знакомому кончик носа

В Саранске мужчина во время ссоры откусил своему знакомому кончик носа.

В ночь на 3 марта нынешнего года подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым находился в коридоре одного из общежитий Саранска. Мужчины поссорились. В процессе выяснения отношений подозреваемый несколько раз ударил знакомого по лицу, а затем откусил ему кончика носа.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом костей носа и ампутацию его кончика.

Расследование уголовного дела в отношении подозреваемого продолжается.

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Источник: 13.мвд.рф