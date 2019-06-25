В Дубенском районе 22-летний парень украл велосипед

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов была раскрыта кража велосипеда.

В Дубенском районе 22-летний рабочий одного из местных предприятий, возвращаясь домой в ночное время суток, заметил возле частного домовладения велосипед. Молодой человек похитил двухколесное транспортное средство. Уже утром похищенный велосипед был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф