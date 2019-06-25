В Рузаевском районе утонул мужчина

В Рузаевском районе утонул 46-летний мужчина.

Трагическое происшествие произошло 23 июня в селе Надеждинка. 46-летний гражданин решил искупаться в местном пруду. Мужчина нырнул в воду. Вернуться на берег гражданин уже не смог.

Что стало причиной гибели мужчины, пока что не сообщается.

По информации «Известий Мордовии».

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