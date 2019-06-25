Интернет-мошенник ограбил педагога из Саранска

В Саранске 24-летняя девушка, решившая купить щенка, была ограблена неизвестным интернет-мошенником.

Недавно на одном из сайтов 24-летняя девушка, являющаяся педагогом дополнительного образования, обнаружила на популярном сайте объявление о продаже щенка. Гражданка связалась с продавцом, договорилась с ним о покупке животного и перечислила на его банковский счет 10 тыс. рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь, а щенок так и не был доставлен девушке.

По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф