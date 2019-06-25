Житель Саранска лишился автомобиля из-за долгов

В Саранске местный житель из-за неуплаты штрафов ГИБДД и налогов лишился автомобиля.

Житель Ленинского района Саранска задолжал за нарушение ПДД около 140 тыс. рублей. Кроме того, горожанин имеет задолженность по налогам. На протяжении достаточно длительного периода времени житель Саранска скрывался от судебных приставов.

В итоге было принято об аресте автомобиля марки BMW, принадлежащего должнику.

После продажи указанного транспортного средства денежные средства будут перечислены в счет погашения задолженности.

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Источник: r13.fssprus.ru