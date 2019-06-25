Главы районов Саранска отчитались о благоустройстве дворов

В Саранске главы районных администраций отчитались о ходе работ по благоустройству дворовых территорий.

В ходе оперативного совещания, которое прошло 24 июня в администрации Саранска, стало известно, что в Ленинском районе было благоустроено 12 дворовых территорий. В Пролетарском районе благоустраивается 9 дворов. Подрядчик должен завершить работы до 1 августа.

В Октябрьском районе наблюдается весьма медленный темп работ. Здесь был благоустроен лишь один двор в посёлке Ялга, сейчас подрядчик приступает к работам в посёлке Николаевка.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что в комиссии по приёмке работ должны быть включены председатели домовых комитетов, ТСЖ, а также представители общественности.

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Источник: mordovmedia.ru