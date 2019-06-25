В Мордовии прокуратура обнаружила сайты по продаже фальшивых денег

В Мордовии сотрудники прокуратуры обнаружили сайты по продаже фальшивых денежных средств.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района было выявлено несколько сайтов, на которых размещалась информация о продаже фальшивых денежных купюр номиналом 100, 200, 1000, 2000 и 5000 рублей.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в Ленинский районный суд города Саранска с тремя заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Исковые заявления прокуратуры были удовлетворены. Сайты с запрещенной информацией были заблокированы.

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Источник: prokrm.ru