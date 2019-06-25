В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло вечером 24 июня на Александровском шоссе. По предварительной информации, 28-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Спектра», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Форд-Фокус».

31-летняя пассажирка «Форда» получила телесные повреждения. Женщина доставлялась в больницу. Также за медицинской помощью обращался 28-летний водитель «Киа».

Ранее сообщалось, что в Ромодановском районе в ДТП пострадала 36-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф