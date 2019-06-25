В Мордовии прокуратура потребовала признать недействительным договор аренды земельного участка

В Мордовии прокуратура добивается признания недействительным договора аренды земельного участка.

25 октября минувшего года между администрацией Ельниковского муниципального района и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка.

Предпринимателю был передан в аренду сроком на 3 года земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 50 тыс. квадратных метров для животноводства в Надеждинском сельском поселении.

Исковые требования основаны на том, что договор аренды земельного участка не соответствует требованиям земельного, водного законодательства и законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Администрация сельского поселения распорядилась спорным земельным участком без соблюдения конкурентной процедуры. Участок используется предпринимателем не для животноводства, а для производственной деятельности, связанной с обжигом древесного угля для его последующей реализации. Кроме того, деятельность арендатора осуществляется в нарушение требований водного и земельного кодексов, которые запрещают в границах водоохранных зон размещать отходы производства и потребления, химические и отравляющие вещества. Спорный земельный участок находится в водоохранной зоне реки Уркат.

Суд признал оспариваемый договор ничтожной сделкой, нарушающей вышеприведенные требования закона и посягающей на публичные интересы.

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Источник: prokrm.ru