В Мордовии директора психоневрологического интерната оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии директор психоневрологического интерната был оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В октябре 2017 года директор ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат» заключил трудовой договор с гражданкой, ранее замещавшей должность главного бухгалтера администрации сельского поселения. Прежний работодатель бывшего муниципального служащего не был уведомлен об этом, что является нарушением действующего законодательства о противодействии коррупции.

В отношении директора психоневрологического интерната была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru