В УФСИН РФ по Мордовии чествовали кинологов

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие, посвященное 110-летию кинологической службы уголовно-исполнительной системы.

Начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин поздравил с профессиональным праздником преподавательский состав цикла кинологической службы, специалистов-кинологов, прибывших на обучение со своими четвероногими питомцами из семи территориальных органов ФСИН РФ. Лучшим кинологам были вручены памятные медали и почетные грамоты.

Кроме того, кинологи с закрепленными за ними служебными собаками продемонстрировали мастерство общего и специального курсов дрессировки.

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Источник: 13.fsin.su