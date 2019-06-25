В Мордовии прошел очередной этап операции «Нетрезвый водитель»

На минувших выходных в Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели очередной этап оперативно-профилактической операции под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения рейдов инспекторы ДПС выявили 13 водителей, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.

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Источник: гибдд.рф