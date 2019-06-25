Жительница Мордовии простила бывшему гражданскому мужу кражу паспорта

В Торбеевском районе по причине примирения сторон было прекращено уголовное дело в отношении 25-летнего парня, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и похищении паспорта.

Поздним вечером 8 апреля нынешнего года в Торбеево 25-летний молодой человек незаконно проник в квартиру своей бывшей сожительницы и похитил её паспорт. Спустя некоторое время документ был возвращен законной владелице.

Пострадавшая направила в суд заявление о примирении сторон.

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

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Источник: mordovia.sledcom.ru