Жительница Мордовии простила бывшему гражданскому мужу кражу паспорта

В Торбеевском районе по причине примирения сторон было прекращено уголовное дело в отношении 25-летнего парня, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и похищении паспорта.
Поздним вечером 8 апреля нынешнего года в Торбеево 25-летний молодой человек незаконно проник в квартиру своей бывшей сожительницы и похитил её паспорт. Спустя некоторое время документ был возвращен законной владелице.
Пострадавшая направила в суд заявление о примирении сторон.
Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
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Источник: mordovia.sledcom.ru