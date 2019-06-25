Владимир Волков пообщался с жителями Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков 24 июня провели личный прием граждан.

За помощью к главе региона обратились жители Саранска, Чамзинского, Ковылкинского, Ичалковского и Атюрьевского районов.

Житель аварийного дома, расположенного на улице Тани Бибиной, обратился с просьбой о содействии в переселении жильцов из непригодного жилья в новые квартиры. Данная просьба будет удовлетворена в ближайшем будущем. В рамках реализации федерального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 38 жителей аварийного дома станут новоселами до конца 2020 года. Соответствующие поручения Владимир Волков дал главе г.о. Саранск Петру Тултаеву и руководству регионального министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения.

Остальные обращения касались выделения социальных выплат на приобретение жилья и оказания материальной помощи на лечение ребенка-инвалида.

По информации «Известий Мордовии».

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