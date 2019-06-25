В одном из клубов Саранска работали путаны

В Саранске были заключены под стражу подозреваемые в вовлечение в занятие проституцией.

До июня нынешнего года 46-летний уроженец Ижевска и 25-летний уроженец Северодвинска путем уговоров и обещаний материальной выгоды вовлекли в занятие проституцией не менее 7 девушек. Интимные-услуги гражданки оказывали в стриптиз-клубе «Парадиз», который расположен по адресу – улица Коммунистическая.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа нынешнего года.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru